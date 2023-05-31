Лавров назвал Британию кукловодом Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Лондон в подстрекательстве Киева к проведению террористических операций против России. Так он отреагировал на заявление главы МИД Британии Джеймса Клеверли.

Тот заявил, что Великобритания не поддерживает удары по российской территории, но при этом украинским властям якобы виднее, как они будут защищать свою территориальную целостность. Лавров назвал это высказывание прямым подстрекательством к террористическим действиям со стороны Киева.

"Один из главных кукловодов, тех, кто подзуживает весь Запад на всё более открытую и всё более серьёзную поддержку Украины, — это Лондон", — заявил глава российского МИД.