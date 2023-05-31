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31 мая, 12:22

Германия до ноября закроет генконсульства в трёх городах России

ФРГ закроет генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске

Власти Германии решили закрыть генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске на фоне решения России о сокращении количества сотрудников немецких дипучреждений в нашей стране. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Необходимы будут структурные изменения. Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, Правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске", — сказал он.

Германия закроет четыре российских консульства из пяти

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Как добавил Бургер, работа данных диппредставительств уже значительно ограничена. Он счёл "шагом к эскалации" решение Москвы о сокращении персонала немецких учреждений в РФ.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Москва решила сократить количество сотрудников немецких учреждений в России до 350 человек. По данным изданий, в связи с этим несколько сотен дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гёте должны покинуть РФ до конца мая.

Обложка ©

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Иван Косицын
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