Германия до ноября закроет генконсульства в трёх городах России

Власти Германии решили закрыть генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске на фоне решения России о сокращении количества сотрудников немецких дипучреждений в нашей стране. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Необходимы будут структурные изменения. Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, Правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске", — сказал он.

Как добавил Бургер, работа данных диппредставительств уже значительно ограничена. Он счёл "шагом к эскалации" решение Москвы о сокращении персонала немецких учреждений в РФ.