Психолог дала советы, как настроиться на работу даже при полной апатии

После выходных и отпуска настроиться на привычный трудовой режим бывает сложно. Как вернуться к работе при сильной апатии, рассказала психолог Ольга Романив. В первую очередь нужно разобраться в причинах такого состояния. К ним относятся отсутствие мотивации, неудовлетворительные результаты и внутренние факторы — болезнь, переутомление и плохое настроение.

В беседе с "Вечерней Москвой" психолог посоветовала заранее планировать дела на день и более продолжительный период. Кроме того, важно расставлять приоритеты. Психолог рекомендует выделить в расписании действительно важные дела, которые нужно выполнить сегодня, а затем переходить к задачам, которые могут подождать.

Романив призвала делить большие задачи на маленькие. Если наброситься на масштабный проект и постараться сделать его за один-два дня, то можно сильно устать, поэтому здесь важен план. Не стоит забывать и про отдых — следует делать пятнадцатиминутные перерывы каждый час. Эксперт подчеркнула, что это не роскошь, а потребность человеческого организма.

В это время можно сделать разминку. А ещё психолог советует больше общаться с коллегами. Если климат на работе оставляет желать лучшего, то можно найти тех, с кем комфортно, в другом месте, чтобы окончательно не впасть в уныние.