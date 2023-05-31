Белорусские пограничники обратились к украинцам на "языке борща"

Белорусские пограничники транслируют на позиции ВСУ запись о том, что их "борщи — родственники", а в европейской кухне подобных блюд нет. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее Зарубежье". Опубликовано видео с границы, где слышно аудиозапись.

Видео © t.me / sputniklive

"Борщ — это то, что нас объединяет. Помните про это, товарищи. И когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте наш белорусский борщ. Не пожалеете", — говорится в записи.

В ответ на это Госпогранслужба Украины заявила, что белорусский борщ "больше похож на русские щи".