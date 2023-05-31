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31 мая, 13:38

Белорусские пограничники обратились к украинцам на "языке борща"

Белорусские пограничники включили коллегам с Украины обращение про борщ

Белорусские пограничники транслируют на позиции ВСУ запись о том, что их "борщи — родственники", а в европейской кухне подобных блюд нет. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее Зарубежье". Опубликовано видео с границы, где слышно аудиозапись.

Видео © t.me / sputniklive

"Борщ — это то, что нас объединяет. Помните про это, товарищи. И когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ — переходите на нашу сторону. Попробуйте наш белорусский борщ. Не пожалеете", — говорится в записи.

В ответ на это Госпогранслужба Украины заявила, что белорусский борщ "больше похож на русские щи".

Белорусские пограничники рассказали об угрозах украинских коллег на границе

Белорусские пограничники рассказали об угрозах украинских коллег на границе

Ранее сообщалось, что попытка нападения на трассе М5, которая соединяет Минск с Гомелем, была осуществлена на группу белорусских военнослужащих с применением взрывного устройства.

Обложка ©

t.me / sputniklive

Иван Косицын
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