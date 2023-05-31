Хорошо успокаивает: Диетолог назвала самый полезный для здоровья мёд

Липовый мёд является самым полезным для здоровья — он обладает жаропонижающим действием и может помочь при простуде. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Он работает как аспирин и ибупрофен. Конечно, не в такой сильной степени, но тем не менее. Также липовый мёд — это хорошее болеутоляющее. Он снимает боль в мышцах и костях, когда ломит тело при болезни", — рассказала она в беседе с "Москвой 24".

По словам эксперта, поэтому после чая с таким мёдом заснуть легко. А в акациевом мёде, как отметила Соломатина, меньше всего сахара, однако и его ложками есть не стоит. Ещё одним полезным мёдом является гречишный — он содержит много железа и аминокислот, хорошо укрепляет иммунную систему.