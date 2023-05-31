Путин встретился в Кремле с президентом Эритреи

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера восточноафриканского государства Эритрея Исайяса Афеверки. Глава российского государства заявил, что рад приветствовать коллегу в Москве. Он также сообщил об их намерении подписать соглашения о сотрудничестве между двумя странами.

Встреча Путина и президента Эритреи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Это ваш первый официальный визит в нашу страну. Уважаемый господин президент, на днях Эритрея отмечала 30-летие своей независимости, и это совпадает с датой установления дипломатических отношений между нашими странами", — сказал Путин, обращаясь к лидеру Эритреи.

Он поблагодарил Афеверки за то, что за время его руководства страной отношения между Россией и Эритреей развиваются и укрепляются. Путин добавил, что на повестке дня стоит подписание ряда межправительственных соглашений.

"Конечно, мы должны прежде всего уделить внимание развитию торгово-экономических связей, здесь у нас есть неплохие перспективы по очень многим направлениям", — заявил Путин.