Итальянец переехал в ЛНР и открыл там пекарню

Итальянец Андреа Пальмери перебрался в Луганскую Народную Республику в 2014 году, открыл там пекарню и стал строить детские площадки в городе Алчевске. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

По словам молодого человека, его общественная организация много помогала мирным жителям гуманитарной помощью. Теперь в качестве подарка она построила детскую площадку в центре Алчевска. В планах — возвести ещё две в этом году, но уже не от предприятия Пальмери, а от его соотечественников, поддерживающих народ Донбасса.

Что же касается пекарни, то на ней производится продукция в строгом соответствии с советским ГОСТом, заверил Пальмери. Он также рассказал, что решил остаться жить в Донбассе в 2014 году, поскольку является сторонником многополярного мира, которого придерживается Россия.

"Мне не нравится мир глобализма. Я вижу Россию как страну, где остались нормальные ценности", — подчеркнул итальянец.