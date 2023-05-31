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31 мая, 14:34

Итальянец переехал в ЛНР и открыл там пекарню

<p>Итальянец Андреа Пальмери. Обложка © <a href="https://ura.news/news/1052654139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ura.ru</a> / военкор Николай Кислов</p>

Итальянец Андреа Пальмери. Обложка © Ura.ru / военкор Николай Кислов

Итальянец Андреа Пальмери перебрался в Луганскую Народную Республику в 2014 году, открыл там пекарню и стал строить детские площадки в городе Алчевске. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

По словам молодого человека, его общественная организация много помогала мирным жителям гуманитарной помощью. Теперь в качестве подарка она построила детскую площадку в центре Алчевска. В планах — возвести ещё две в этом году, но уже не от предприятия Пальмери, а от его соотечественников, поддерживающих народ Донбасса.

Что же касается пекарни, то на ней производится продукция в строгом соответствии с советским ГОСТом, заверил Пальмери. Он также рассказал, что решил остаться жить в Донбассе в 2014 году, поскольку является сторонником многополярного мира, которого придерживается Россия.

"Мне не нравится мир глобализма. Я вижу Россию как страну, где остались нормальные ценности", — подчеркнул итальянец.

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Светлана Оперук
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