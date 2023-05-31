Итальянец переехал в ЛНР и открыл там пекарню
Итальянец Андреа Пальмери. Обложка © Ura.ru / военкор Николай Кислов
Итальянец Андреа Пальмери перебрался в Луганскую Народную Республику в 2014 году, открыл там пекарню и стал строить детские площадки в городе Алчевске. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.
По словам молодого человека, его общественная организация много помогала мирным жителям гуманитарной помощью. Теперь в качестве подарка она построила детскую площадку в центре Алчевска. В планах — возвести ещё две в этом году, но уже не от предприятия Пальмери, а от его соотечественников, поддерживающих народ Донбасса.
Что же касается пекарни, то на ней производится продукция в строгом соответствии с советским ГОСТом, заверил Пальмери. Он также рассказал, что решил остаться жить в Донбассе в 2014 году, поскольку является сторонником многополярного мира, которого придерживается Россия.
"Мне не нравится мир глобализма. Я вижу Россию как страну, где остались нормальные ценности", — подчеркнул итальянец.
Ранее американцу Райану Платте выдали вид на жительство в Подмосковье. Он сбежал из США вместе с супругой и детьми, чтобы обеспечить своим детям больше свободы.