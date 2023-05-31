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31 мая, 15:03

В Петербурге объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Как отметили в Росгидрометцентре, 31 мая скорость воздушных потоков может достигать 15 метров в секунду, а ближе к вечеру ожидаются кратковременные дожди.

Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", режим повышенной готовности продлится почти до конца дня. Североатлантический циклон принёс в Северную столицу облачную с прояснениями погоду и слабое потепление. Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными из-за высокого риска аварий.

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Жёлтый уровень погодной опасности объявляли в Петербурге и 21 мая. Тогда солнечную погоду испортила гроза.

Обложка ©

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Никита Осипов
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