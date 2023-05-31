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31 мая, 15:31

Тренер по ушу показал три упражнения для профилактики астмы

Тренер Фролов предложил три упражнения для профилактики заболеваний лёгких

В последнее время астма стала одним из самых распространённых заболеваний на планете. Дыхательные практики являются хорошим способом её профилактики. Тренер по ушу Олег Фролов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" показал три эффективных упражнения.

Тренер по ушу показал три упражнения для профилактики заболеваний лёгких. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Первое упражнение

Исходное положение — одна нога ставится вперёд, руки нужно завести за спину. Сгибается колено стоящей впереди ноги, чтобы оно чуть вышло за стопу. Подбородок опускается к груди, сгибается спина, плечи заводятся вперёд. В это время нужно сделать полный выдох и задержать дыхание на несколько секунд. Затем нужно вернуться в исходное положение, делая вдох.

Второе упражнение

В той же исходной позиции делается вдох с отводом плеч назад. Нужно полностью выдохнуть, а после задержать дыхание.

"Все упражнения начинаем делать аккуратно и постепенно повышаем время задержки дыхания. Здесь работают внутренние органы. Оздоровительное направление ушу заключается в том, что идёт большой массаж и работа внутренних органов. Мы вскрываем резервы организма, которые в обычной жизни мы не используем и в обычном спорте не задействованы", — подчеркнул тренер.

Третье упражнение

Нужно широко расставить ноги, согнуть колени и поднять руки, затем широко их развести и собрать крестом у груди. Кулаки должны быть сжаты. После этого надо сделать выдох, полностью согнуться, одной рукой надавить на другую от себя и задержать дыхание. Затем снова делается вдох, опускаются ладони — далее необходимо вернуться в исходное положение. Здесь важно сгибать спину, поджимать таз и максимально выдыхать.

По словам Олега Фролова, первые сеансы с такими упражнениями не должны длиться дольше двух минут, затем каждую неделю можно прибавлять по минуте.

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Ранее Лайф рассказывал о пяти эффективных упражнениях для суставов. Если хватит упорства продолжать разминки каждый день на протяжении хотя бы месяца, разницу уже можно будет заметить.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Осипов
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