В Омской области 18-летняя девушка совратила 14-летнего племянника

Жительница Омской области совратила 14-летнего племянника и домогалась семилетней племянницы. Сейчас девушка находится под домашним арестом, ей может грозить до 24 лет колонии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, подросток сам рассказал родителям о противоестественных связях с родственницей, а те уже обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что в июле 2021 года тётя, которой на тот момент было 18 лет, занялась сексом со своим 14-летним племянником, подростки утверждают, что всё было по обоюдному согласию. Позже девушка домогалась и 7-летней племянницы.

Сейчас возбуждено два уголовных дела по статьям "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".