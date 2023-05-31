Мариупольские школьники летом приедут на отдых в Санкт-Петербург
Мариупольские школьники 4 июня приедут на отдых в Санкт-Петербург. Ребята проведут каникулы в оздоровительном комплексе "Дружных" в посёлке Молодёжное. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
В 2023 году в каждую лагерную смену в Северную столицу будут приезжать около 400 детей. Город подготовил для них насыщенную программу.
Ранее Лайф писал, что более ста школьников из Мариуполя провели весенние каникулы на берегу Финского залива. Для гостей организовали мастер-классы, квесты и танцевальные программы.
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