Мариупольские школьники летом приедут на отдых в Санкт-Петербург

Мариупольские школьники 4 июня приедут на отдых в Санкт-Петербург. Ребята проведут каникулы в оздоровительном комплексе "Дружных" в посёлке Молодёжное. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

В 2023 году в каждую лагерную смену в Северную столицу будут приезжать около 400 детей. Город подготовил для них насыщенную программу.