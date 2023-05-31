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31 мая, 15:40

Мариупольские школьники летом приедут на отдых в Санкт-Петербург

Мариупольские школьники 4 июня приедут на отдых в Санкт-Петербург. Ребята проведут каникулы в оздоровительном комплексе "Дружных" в посёлке Молодёжное. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

В 2023 году в каждую лагерную смену в Северную столицу будут приезжать около 400 детей. Город подготовил для них насыщенную программу.

Депутат рассказала о возможности школьников бесплатно отдохнуть в России

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Ранее Лайф писал, что более ста школьников из Мариуполя провели весенние каникулы на берегу Финского залива. Для гостей организовали мастер-классы, квесты и танцевальные программы.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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