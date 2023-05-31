Мужчинам объяснили, почему возникают боли во время секса и как от них избавиться

Боль во время секса, или диспареуния, является признаком инфекционных заболеваний мочеполового тракта. Об этом рассказал уролог клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никита Стародубцев. По его словам, фиброзные бляшки в белочной оболочке и кавернозной ткани полового органа при болезни Пейрони — причина деформации члена во время эрекции, что сопровождается болью.

"У мужчин наиболее распространёнными причинами боли во время полового акта служат воспалительные заболевания предстательной железы и мочеиспускательного канала. Как правило, боль возникает в момент эякуляции. Если же мужчина испытывает её в момент эрекции, то это может быть вызвано воспалением или потерей эластичности крайней плоти", — отметил Стародубцев в беседе с порталом "Страсти".

Он добавил, что у диспареунии есть и психогенные причины. К ним относятся, в частности, неправильное сексуальное воспитание и неблагоприятное начало половой жизни. Специалист призвал не забывать и о венерических заболеваниях, которые также вызывают дискомфорт. Дело в том, что они могут протекать без ярких симптомов. Поэтому боль во время секса — тот самый тревожный звоночек, на который надо обратить внимание.

Если заметны отёчность полового члена, покраснения крайней плоти, зуд и мелкие высыпания, а также есть боли или жжение при мочеиспускании, нужно обратиться к специалисту. Стародубцев призвал не заниматься самолечением.