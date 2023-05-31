Нового президента Латвии назвали патентованным русофобом

Новый президент Латвии Эдгарс Ринкевичс является патентованным русофобом, поэтому он может быть не очень приятен России. Так считает главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.

В то же время эксперт признал, что в Латвии новоиспечённый президент имеет довольно высокий рейтинг и репутацию опытного политического деятеля.

"Ринкевичс — это один из самых опытных политиков Латвии. Нам он, наверное, не очень приятен, это патентованный русофоб. Как бы то ни было, в латвийской политической тусовке это мэтр, человек с многолетним политическим опытом на актуальных и субъектных должностях, каковой, кстати, должность президента не является", — сказал он в беседе с радио Sputnik.