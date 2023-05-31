Нового президента Латвии назвали патентованным русофобом
Эксперт Стариков: Новый президент Латвии Ринкевичс — патентованный русофоб
Новый президент Латвии Эдгарс Ринкевичс является патентованным русофобом, поэтому он может быть не очень приятен России. Так считает главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.
В то же время эксперт признал, что в Латвии новоиспечённый президент имеет довольно высокий рейтинг и репутацию опытного политического деятеля.
"Ринкевичс — это один из самых опытных политиков Латвии. Нам он, наверное, не очень приятен, это патентованный русофоб. Как бы то ни было, в латвийской политической тусовке это мэтр, человек с многолетним политическим опытом на актуальных и субъектных должностях, каковой, кстати, должность президента не является", — сказал он в беседе с радио Sputnik.
Ранее Лайф писал о том, что Сейм (парламент) Латвии на заседании в третьем туре выборов избрал действующего главу МИД Эдгарса Ринкевичса президентом страны. Новый президент Латвии — открытый гей. Объявил он об этом ещё в 2014 году, будучи главой МИД.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS