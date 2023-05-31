Президентом Латвии стал открытый гей

Сейм (парламент) Латвии на заседании в третьем туре выборов избрал действующего главу МИД Эдгарса Ринкевичса президентом страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Ринкевичса поддержали 52 депутата, против были 35 парламентариев. Для избрания главой государства кандидату необходимо было набрать минимум 51 голос. Всего в голосовании приняло участие 87 депутатов из 100. "Национальное объединение", которое представлено 13 парламентариями, ещё перед заседанием заявило, что не будет голосовать. Президент Латвии избирается парламентом сроком на четыре года. Действующий глава государства Эгилс Левитс заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

Нужно отметить, что новый президент Латвии — открытый гей. Объявил он об этом ещё в 2014 году, будучи главой МИД.

"Наша страна должна создать правовое регулирование для всех видов партнёрских отношений, буду бороться за это, знаю, что сейчас поднимется мегаистерика, но я горд быть геем", — заявил тогда Ринкевичс.