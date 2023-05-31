Песков предрёк будущее стран Европы, по уши втянутых в украинский конфликт

Странам Запада, которые уже "по уши" втянуты в конфликт на Украине, рано или поздно придётся отвечать перед своими народами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Берлина о "легитимности ударов Украины по России".

"Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно влез по уши в этот конфликт, придётся задуматься и придётся отвечать перед своим народом — зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится", — отметил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он напомнил, что ЕС уже переживает негативные последствия. Например, та же Германия на прошлой неделе официально вошла в рецессию, инфляция там превышает 7%.