Песков предрёк будущее стран Европы, по уши втянутых в украинский конфликт
Песков: Европе придётся отвечать перед своими народами за ситуацию на Украине
Странам Запада, которые уже "по уши" втянуты в конфликт на Украине, рано или поздно придётся отвечать перед своими народами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Берлина о "легитимности ударов Украины по России".
"Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно влез по уши в этот конфликт, придётся задуматься и придётся отвечать перед своим народом — зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится", — отметил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он напомнил, что ЕС уже переживает негативные последствия. Например, та же Германия на прошлой неделе официально вошла в рецессию, инфляция там превышает 7%.
"Бюргеры становятся беднее, каждый год на 7% они меньше зарабатывают. Бюргеры это терпеть не будут, они не любят выходить из зоны комфорта", — добавил Песков. — "Кормить русофобией можно, но до определённой степени, потом это перестаёт работать, когда денег становится меньше в карманах у них".
Напомним, ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя вчерашнюю атаку дронов на Москву, заявил, что правительство Германии считает законными удары ВСУ по территории России оружием украинского производства.
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