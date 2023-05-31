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31 мая, 15:54

Песков предрёк будущее стран Европы, по уши втянутых в украинский конфликт

Песков: Европе придётся отвечать перед своими народами за ситуацию на Украине

Странам Запада, которые уже "по уши" втянуты в конфликт на Украине, рано или поздно придётся отвечать перед своими народами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Берлина о "легитимности ударов Украины по России".

"Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно влез по уши в этот конфликт, придётся задуматься и придётся отвечать перед своим народом — зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится", отметил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он напомнил, что ЕС уже переживает негативные последствия. Например, та же Германия на прошлой неделе официально вошла в рецессию, инфляция там превышает 7%.

"Бюргеры становятся беднее, каждый год на 7% они меньше зарабатывают. Бюргеры это терпеть не будут, они не любят выходить из зоны комфорта", добавил Песков. "Кормить русофобией можно, но до определённой степени, потом это перестаёт работать, когда денег становится меньше в карманах у них".

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Напомним, ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя вчерашнюю атаку дронов на Москву, заявил, что правительство Германии считает законными удары ВСУ по территории России оружием украинского производства.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александра Вишнякова
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