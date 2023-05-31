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31 мая, 16:47

Медведев предложил создать для новых регионов портал о льготах "Я в России"

Заместитель главы Совбеза РФ и председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал создать портал для жителей новых регионов РФ о льготах под названием "Я в России".

"У нас есть идея рассмотреть реализацию социального проекта, чтобы создать отдельный специальный интернет-портал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей под названием "Я в России", — отметил он в ходе заседания генерального совета "Единой России".

По словам Медведева, сервис позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются жители новых территорий. Он уточнил, что трудности связаны с реализацией прав на различные социальные пособия. Предложение Медведева поддержал генсовет партии.

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Ранее Медведев заявил, что "Единая Россия" сможет вывести новые регионы на общероссийский уровень. Он подчеркнул, что достичь данной цели получится только в тесном сотрудничестве партии с федеральными и региональными властями.

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Vk / Дмитрий Медведев

Никита Осипов
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