Медведев предложил создать для новых регионов портал о льготах "Я в России"

Заместитель главы Совбеза РФ и председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал создать портал для жителей новых регионов РФ о льготах под названием "Я в России".

"У нас есть идея рассмотреть реализацию социального проекта, чтобы создать отдельный специальный интернет-портал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей под названием "Я в России", — отметил он в ходе заседания генерального совета "Единой России".

По словам Медведева, сервис позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются жители новых территорий. Он уточнил, что трудности связаны с реализацией прав на различные социальные пособия. Предложение Медведева поддержал генсовет партии.