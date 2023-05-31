Медведев предложил создать для новых регионов портал о льготах "Я в России"
Заместитель главы Совбеза РФ и председатель политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал создать портал для жителей новых регионов РФ о льготах под названием "Я в России".
"У нас есть идея рассмотреть реализацию социального проекта, чтобы создать отдельный специальный интернет-портал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей под названием "Я в России", — отметил он в ходе заседания генерального совета "Единой России".
По словам Медведева, сервис позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются жители новых территорий. Он уточнил, что трудности связаны с реализацией прав на различные социальные пособия. Предложение Медведева поддержал генсовет партии.
Ранее Медведев заявил, что "Единая Россия" сможет вывести новые регионы на общероссийский уровень. Он подчеркнул, что достичь данной цели получится только в тесном сотрудничестве партии с федеральными и региональными властями.