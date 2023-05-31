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31 мая, 16:44

"Попробуй тронь меня!": Крайне самоуверенная жительница Дагестана разнесла машину полиции

Пьяная жительница Дагестана устроила дебош и разбила окно в машине полиции

В Дагестане задержанная за дебош пьяная женщина выбила стекло в машине полицейских и попыталась сбежать, угрожая при этом сотрудникам МВД. Об этом сообщили в региональном МВД, опубликовав видео проделок нарушительницы.

В Дагестане пьяная женщина устроила дебош. Видео © Telegram / МВД Дагестана

Инцидент произошёл в Хасавюрте поздно вечером, 26 мая. Очевидцы сообщили в полицию, что возле супермаркета 32-летняя женщина дебоширит, матерится и нарушает общественный порядок.

"Прибывшие на место сотрудники ППС обнаружили женщину, которая вела себя неадекватно, агрессивно и по внешним признакам была в состоянии сильного алкогольного опьянения", — уточнили в МВД.

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Сотрудники полиции сопроводили женщину в патрульный автомобиль, но она начала вырываться из него, выбила заднее стекло и попыталась сбежать. Впрочем, после этого её доставили в отделение полиции. Там составили административное дело по статье о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию представителя власти.

Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в круглосуточном цветочном магазине.

Обложка ©

Telegram / МВД Дагестана

Илья Суриков
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