"Попробуй тронь меня!": Крайне самоуверенная жительница Дагестана разнесла машину полиции
Пьяная жительница Дагестана устроила дебош и разбила окно в машине полиции
В Дагестане задержанная за дебош пьяная женщина выбила стекло в машине полицейских и попыталась сбежать, угрожая при этом сотрудникам МВД. Об этом сообщили в региональном МВД, опубликовав видео проделок нарушительницы.
В Дагестане пьяная женщина устроила дебош. Видео © Telegram / МВД Дагестана
Инцидент произошёл в Хасавюрте поздно вечером, 26 мая. Очевидцы сообщили в полицию, что возле супермаркета 32-летняя женщина дебоширит, матерится и нарушает общественный порядок.
"Прибывшие на место сотрудники ППС обнаружили женщину, которая вела себя неадекватно, агрессивно и по внешним признакам была в состоянии сильного алкогольного опьянения", — уточнили в МВД.
Сотрудники полиции сопроводили женщину в патрульный автомобиль, но она начала вырываться из него, выбила заднее стекло и попыталась сбежать. Впрочем, после этого её доставили в отделение полиции. Там составили административное дело по статье о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию представителя власти.
Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в круглосуточном цветочном магазине.
Telegram / МВД Дагестана