На украинском ТВ ведущий устроил скандал из-за говорящего на русском депутата

В прямом эфире украинского телешоу произошёл скандал после того, как ведущий Сергей Смальчук попытался заставить депутата Верховной рады Максима Бужанского перестать говорить на русском языке.

"Мы не говорим по-русски в эфире, я вас прошу, Максим, перейти на украинский", — сказал Смальчук, пытаясь заставить парламентария перейти на мову, на что тот заявил, что будет говорить "так, как считает нужным".

Бужанский напомнил журналисту про европейский запрет на травлю по какому-либо признаку, а также добавил, что Смальчук, по всей видимости, не дочитал закон о языке, на который он ссылается. Перепалка длилась несколько минут, после чего депутат заявил, что ему не о чем большее разговаривать, и отключился от прямого эфира.