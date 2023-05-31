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31 мая, 17:14

На украинском ТВ ведущий устроил скандал из-за говорящего на русском депутата

В прямом эфире украинского телешоу произошёл скандал после того, как ведущий Сергей Смальчук попытался заставить депутата Верховной рады Максима Бужанского перестать говорить на русском языке.

"Мы не говорим по-русски в эфире, я вас прошу, Максим, перейти на украинский", — сказал Смальчук, пытаясь заставить парламентария перейти на мову, на что тот заявил, что будет говорить "так, как считает нужным".

Бужанский напомнил журналисту про европейский запрет на травлю по какому-либо признаку, а также добавил, что Смальчук, по всей видимости, не дочитал закон о языке, на который он ссылается. Перепалка длилась несколько минут, после чего депутат заявил, что ему не о чем большее разговаривать, и отключился от прямого эфира.

"Для чего он идёт воевать?": Украинскую блогершу возмутили говорящие на русском бойцы ВСУ

"Для чего он идёт воевать?": Украинскую блогершу возмутили говорящие на русском бойцы ВСУ

Ранее Лайф писал о том, что на Украине захотели убрать русский язык из паспортов граждан Незалежной старого образца. С такой инициативой к Верховной раде обратился уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

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YouTube / Киев24

Наталья Исакова
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