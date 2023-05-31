"Целая схема": Бывший судья рассказал, как убийцы готовятся к преступлению

Есть много видов серийных убийц: одни хотят очистить землю от лиц нетрадиционной ориентации, а другие идут на преступления из-за травмы, например, когда бросил любимый человек. Об этом в беседе с порталом "Страсти" заявил доктор юридических наук и профессор МГУ Лев Бертовский.

"Каждый способ убийства выбирается по целому ряду причин. Говорят, вот женщины чаще травят. У мужчин всё попроще. Хотя бывает по-разному", — отметил он.

Бертовский считает, что серийные убийцы проходят несколько стадий совершения убийства, причём первая — фантазия, когда преступник думает, что сделает с жертвой. Затем начинаются поиски — в это время убийца ищет её и хватает. После злодей перемещается в то место, где может реализовать свои планы. Когда всё свершается, наступает стадия охлаждения.

Преступник продумывает убийство, однако действительность, по словам профессора, всегда бледнее. Человек сталкивается с тем, что, например, "вживую жертва не так кричала".

"И поэтому у него наступает фаза охлаждения, он очень переживает на этой фазе. Они пытаются общаться с правоохранителями, прекратить свои поступки. Были случаи, когда уходили служить в армию, например, или ещё куда-то, чтобы отойти от этой деятельности. Но время проходит, и начинается новая фантазия. Здесь нужно говорить о несоответствии получаемого результата фантазии. Это как раз проблема серийщиков. Но они никогда не останавливаются", — подчеркнул эксперт.