В Белгородской области под обстрел попал завод в Шебекине
В Шебекине под обстрел попал Завод премиксов № 1
В Белгородской области под очередной обстрел со стороны Украины попало предприятие компании "Завод премиксов № 1", которое находится в городе Шебекино. Там произошло возгорание, сообщает SHOT.
Информации о пострадавших не поступало. По данным телеграм-канала, при обстреле была задета линия электропередачи. Этот завод занимается производством обогатительных смесей и биологически активных веществ.
Как сообщал Лайф, кроме Шебекина, в ходе этого обстрела также досталось селу Графовка в Краснояружском районе области. И там обошлось без пострадавших.
Telegram / vvgladkov