Регион

Уведомления отключены

31 мая, 17:39

В Белгородской области под обстрел попал завод в Шебекине

В Шебекине под обстрел попал Завод премиксов № 1

В Белгородской области под очередной обстрел со стороны Украины попало предприятие компании "Завод премиксов № 1", которое находится в городе Шебекино. Там произошло возгорание, сообщает SHOT.

Информации о пострадавших не поступало. По данным телеграм-канала, при обстреле была задета линия электропередачи. Этот завод занимается производством обогатительных смесей и биологически активных веществ.

Белгородский губернатор Гладков доложил Путину об обстановке в регионе

Белгородский губернатор Гладков доложил Путину об обстановке в регионе

Как сообщал Лайф, кроме Шебекина, в ходе этого обстрела также досталось селу Графовка в Краснояружском районе области. И там обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Telegram / vvgladkov

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров