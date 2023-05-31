В Белгородской области под обстрел попал завод в Шебекине

В Белгородской области под очередной обстрел со стороны Украины попало предприятие компании "Завод премиксов № 1", которое находится в городе Шебекино. Там произошло возгорание, сообщает SHOT.

Информации о пострадавших не поступало. По данным телеграм-канала, при обстреле была задета линия электропередачи. Этот завод занимается производством обогатительных смесей и биологически активных веществ.