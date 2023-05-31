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31 мая, 18:02

Госдума не поддержала идею освободить от мобилизации докторов и кандидатов наук

Думский Комитет по обороне не поддержал два законопроекта, согласно которым предлагалось освободить от частичной мобилизации россиян с учёной степенью доктора или кандидата наук, а также лиц, которые по состоянию здоровья не служили в армии. Об этом сообщил автор проектов, депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

"Комитет по обороне рассмотрел сегодня два моих законопроекта — о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также лицам, кто по состоянию здоровья и иным причинам не служил в армии, рекомендовав оба отклонить", — написал парламентарий в телеграм-канале.

В Госдуме призвали россиян к внутренней мобилизации после атаки дронов на Москву

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Ранее Лайф сообщал, что глава Комитета ГД по обороне Андрей Картопалов и его первый заместитель Андрей Красов предложили дополнить закон "О воинской обязанности и военной службе". Парламентарии считают, что нужно позволить ограниченно годным гражданам идти в контрактники при частичной мобилизации.

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Наталья Исакова
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