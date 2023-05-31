Хорватский президент сравнил лозунг украинцев с гитлеровским приветствием

Хорватский лидер Зоран Миланович потребовал не употреблять бандеровский лозунг "Слава Украине" на территории республики. Он отметил, что это выражение идентично приветствиям немецких и хорватских нацистов в годы Второй мировой войны.

"Между "За дом готовы!" (Лозунг хорватского ультраправого движения, организовавшего геноцид сербов и евреев в годы Второй мировой войны. — Прим. Лайфа) и "Слава Украине!" нет разницы. Это приветствие самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев, сколько смогли", — приводит Хорватское радио и телевидение слова Милановича.

Президент Хорватии также сравнил украинский лозунг с немецким "Зиг хайль!" и заявил, что не желает слышать его на территории своей страны. Он счёл неграмотными некоторых западных лидеров, особенно в Канаде, которые произносят "Слава Украине!".