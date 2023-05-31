На этих кадрах мужчина в бронежилете с логотипом Los Escorpiones — ячейки "картеля залива" — несёт автомат АК-47 и американский ПТРК. Предположительно, видео было снято 29 мая на шоссе в Матаморосе.

Ранее китайские СМИ писали, что передаваемое Украине западное вооружение через чёрные рынки попадает в нестабильные регионы. Поставки техники и боеприпасов могут грозить бесконечным циклом насилия и кровопролития не только в Европе, но и за её пределами, подчёркивали там.