Регион

Уведомления отключены

31 мая, 18:56

У боевика картеля в Мексике заметили Javelin, который США отправляли Украине

У боевика мексиканского "картеля залива" заметили на плече противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, который США отправляли украинским военным. Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

У боевика картеля в Мексике заметили Javelin, который США отправляли Украине. Видео © YouTube / MILENIO

На этих кадрах мужчина в бронежилете с логотипом Los Escorpiones — ячейки "картеля залива" — несёт автомат АК-47 и американский ПТРК. Предположительно, видео было снято 29 мая на шоссе в Матаморосе.

Небензя раскрыл, где всплывает поставляемое Киеву западное оружие

Небензя раскрыл, где всплывает поставляемое Киеву западное оружие

Ранее китайские СМИ писали, что передаваемое Украине западное вооружение через чёрные рынки попадает в нестабильные регионы. Поставки техники и боеприпасов могут грозить бесконечным циклом насилия и кровопролития не только в Европе, но и за её пределами, подчёркивали там.

Обложка ©

YouTube / MILENIO

Никита Осипов
  • Новости
  • Мексика
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров