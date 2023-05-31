"Снова ложь": Захарова оценила слова Санду об отсутствии взаимоуважения между Молдавией и РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова молдавского президента Майи Санду об отсутствии взаимоуважения между Молдавией и Россией. Она заявила, что это высказывание является ложью, а отношения между странами всегда складывались на основе взаимного уважения.

Захарова подчеркнула, что российская сторона всегда относилась с уважением к Молдавии, с которой её исторически многое связывает. Официальный представитель МИД напомнила, что такое тёплое отношение было взаимным.

"Взаимоуважения нет у нынешнего Президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык", — уточнила Захарова в телеграм-канале.