Президент Молдавии заявила, что большинство граждан республики боятся объединения с Румынией
Майя Санду: У идеи объединения с Румынией мало поддержки в народе
Президент Молдавии Майя Санду сделала заявление, сообщив, что перспектива объединения Молдавии и Румынии не снискала поддержки среди граждан республики и именно по этой причине власти выбрали в качестве приоритета направление на евроинтеграцию.
"Поддержка воссоединения с Румынией есть, но её недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в ЕС, и это то, к чему мы стремимся", — сказала Санду в интервью для портала Geopolitique.
Президент отметила, что румынский паспорт есть примерно у миллиона граждан Молдавии, но при этом многие относятся к идее объединения с Румынией с большой опаской.
"Действительно, есть дискуссия, которая ведётся уже давно, но, опять же, для этого недостаточно поддержки. Но у Молдовы достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС, и это то, к чему мы стремимся", — подытожила свой тезис Санду.
Опросы общественного мнения показывают, что около 60% процентов граждан Молдавии и приблизительно 55% граждан Румынии настроены против возможного объединения двух стран.
Опасения молдаван вполне можно понять. Если исходить из заявлений некоторых румынских политиков, то мнение граждан республики как будто бы совсем сбрасывают со счетов. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее публично обвинил правительство Молдавии в том, что оно продаёт свою страну Румынии.