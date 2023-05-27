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27 мая, 17:15

Президент Молдавии заявила, что большинство граждан республики боятся объединения с Румынией

Майя Санду: У идеи объединения с Румынией мало поддержки в народе

Президент Молдавии Майя Санду сделала заявление, сообщив, что перспектива объединения Молдавии и Румынии не снискала поддержки среди граждан республики и именно по этой причине власти выбрали в качестве приоритета направление на евроинтеграцию.

"Поддержка воссоединения с Румынией есть, но её недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в ЕС, и это то, к чему мы стремимся", сказала Санду в интервью для портала Geopolitique.

Президент отметила, что румынский паспорт есть примерно у миллиона граждан Молдавии, но при этом многие относятся к идее объединения с Румынией с большой опаской.

"Действительно, есть дискуссия, которая ведётся уже давно, но, опять же, для этого недостаточно поддержки. Но у Молдовы достаточно поддержки, чтобы стать членом ЕС, и это то, к чему мы стремимся", подытожила свой тезис Санду.

Опросы общественного мнения показывают, что около 60% процентов граждан Молдавии и приблизительно 55% граждан Румынии настроены против возможного объединения двух стран.

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Опасения молдаван вполне можно понять. Если исходить из заявлений некоторых румынских политиков, то мнение граждан республики как будто бы совсем сбрасывают со счетов. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее публично обвинил правительство Молдавии в том, что оно продаёт свою страну Румынии.

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Юрий Лысенко
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