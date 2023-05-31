Гастроэнтеролог назвала неожиданные полезные свойства зелёного лука

Доступный и любимый многими зелёный лук превосходит репчатый по составу полезных веществ. Об этом рассказала гастроэнтеролог, терапевт "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Яковлева. По её словам, этот продукт считается одним из рекордсменов по содержанию калия: в 100 граммах этого вида зелени содержится 200% суточной нормы минерала.

"Калий обладает мягким мочегонным действием. При регулярном употреблении он будет способствовать выводу из организма лишней жидкости и устранению отёков. Калий также принимает участие в передаче нервных импульсов и насыщении кислородом головного мозга", — рассказала Яковлева "Газете.ru".

Таким образом, по мнению специалиста, зелёный лук полезно есть при повышенных умственных нагрузках — он поможет усилить мозговую активность. Также из-за содержания фолиевой кислоты Яковлева рекомендовала его беременным для гармоничного развития плода, предупреждения преждевременных родов и снижения рисков развития у ребёнка врожденных заболеваний. Кроме того, продукт — источник фитонцидов, а значит, подавляет развитие болезнетворных бактерий.

Зелёный лук также способствует здоровью зубов, выступает источником пищевых волокон, которые полноценно насыщают и обеспечивают длительное чувство сытости. В его состав входит и витамин A, он же – ретинол, что поддерживает работу иммунитета и способствует ускорению синтеза белков в организме, здоровью органов зрения, активизирует процесс обновления клеток и синтез коллагена — белка, отвечающего за тонус и эластичность кожи, объяснила гастроэнтеролог.