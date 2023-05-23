Названо 4 вида полезной зелени, которые легко вырастить даже на подоконнике

Первой на огородах дачников и в открытом грунте сельхозугодий, как правило, появляется зелень — укроп, петрушка, зелёный лук. О том, какими полезными свойствами обладают эти и другие растения, которые легко вырастить даже на подоконнике, рассказала гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

"Укроп содержит магний, железо, кальций и витамин C — вещества, которые помогают укрепить иммунитет, улучшают кровообращение и нормализуют артериальное давление. Эфирные масла в составе укропа помогают в профилактике спазмов кишечника. Кроме того, укроп действует как мягкое мочегонное средство, может ускорить процесс заживления ран и помочь в борьбе с простудами", — указала врач.

По словам медика, петрушка является натуральным источником калия — минерала, который регулирует работу сердца, увеличивает плотность костной ткани, а также поддерживает функцию почек и надпочечников. Кроме того, это растение богато кальцием и витамином C.

Что касается зелёного лука, то его перья содержат большое количество витамина C, калия, натрия и кальция. Этот овощ положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает укрепить иммунитет, отметила доктор.

"Шпинат помогает улучшить пищеварение, нормализует вязкость крови, оказывает лёгкий слабительный, а также мочегонный эффект, делает кости более плотными и прочными", — подчеркнула кандидат наук.

Ещё одним популярным видом зелени является щавель. Внешне он похож на шпинат, но состав отличается. Если в шпинате больше белков, йода и аминокислот, то в щавеле преобладают органические кислоты — щавелевая, пирогалловая и аскорбиновая, пояснила специалист.

В заключение Кашух призвала помнить, что добавлять зелень в блюдо нужно в самый последний момент — так она не потеряет полезные свойства в ходе термической обработки.