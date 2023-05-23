Регион

Уведомления отключены

23 мая, 13:59

Названо 4 вида полезной зелени, которые легко вырастить даже на подоконнике

Гастроэнтеролог Кашух: Укроп помогает укрепить иммунитет и нормализует давление

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

Первой на огородах дачников и в открытом грунте сельхозугодий, как правило, появляется зелень — укроп, петрушка, зелёный лук. О том, какими полезными свойствами обладают эти и другие растения, которые легко вырастить даже на подоконнике, рассказала гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

"Укроп содержит магний, железо, кальций и витамин C — вещества, которые помогают укрепить иммунитет, улучшают кровообращение и нормализуют артериальное давление. Эфирные масла в составе укропа помогают в профилактике спазмов кишечника. Кроме того, укроп действует как мягкое мочегонное средство, может ускорить процесс заживления ран и помочь в борьбе с простудами", — указала врач.

Календарь садовода на май 2023-го: благоприятные дни для посадки овощей на даче

Календарь садовода на май 2023-го: благоприятные дни для посадки овощей на даче

По словам медика, петрушка является натуральным источником калия — минерала, который регулирует работу сердца, увеличивает плотность костной ткани, а также поддерживает функцию почек и надпочечников. Кроме того, это растение богато кальцием и витамином C.

Что касается зелёного лука, то его перья содержат большое количество витамина C, калия, натрия и кальция. Этот овощ положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает укрепить иммунитет, отметила доктор.

Эти популярные овощи опасны самым высоким содержанием нитратов

Эти популярные овощи опасны самым высоким содержанием нитратов

"Шпинат помогает улучшить пищеварение, нормализует вязкость крови, оказывает лёгкий слабительный, а также мочегонный эффект, делает кости более плотными и прочными", — подчеркнула кандидат наук.

Ещё одним популярным видом зелени является щавель. Внешне он похож на шпинат, но состав отличается. Если в шпинате больше белков, йода и аминокислот, то в щавеле преобладают органические кислоты — щавелевая, пирогалловая и аскорбиновая, пояснила специалист.

Диетолог назвала 4 вида зелени, которые точно достойны побывать в вашем салате

Диетолог назвала 4 вида зелени, которые точно достойны побывать в вашем салате

В заключение Кашух призвала помнить, что добавлять зелень в блюдо нужно в самый последний момент — так она не потеряет полезные свойства в ходе термической обработки.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной думы Никита Чаплин поделился секретом хорошей рассады. Эксперт рассказал, как купить качественные семена, выбрать подходящие время и место посева, а также хороший грунт.

Никита Никонов
  • Новости
  • Дача
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров