Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС. Обложка © t.me / МИД России
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Южно-Африканскую Республику для участия в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства, опубликовав фото из Кейптауна.
В Кейптауне Лавров с 1 по 2 июня примет участие в совещании глав МИД (СМИД) стран БРИКС. Также у российского министра запланирован ряд двусторонних встреч.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американскому послу в Южно-Африканской Республике Рубену Бригети нужно "знать своё место и не лезть в чужие дела". Так он прокомментировал обвинения со стороны дипломата — тот заявил о якобы имеющих место поставках оружия Претории в нашу страну.