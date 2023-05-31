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31 мая, 20:12

Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС

<p>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/MID_Russia/28585" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС. Обложка © t.me / МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Южно-Африканскую Республику для участия в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства, опубликовав фото из Кейптауна.

В Кейптауне Лавров с 1 по 2 июня примет участие в совещании глав МИД (СМИД) стран БРИКС. Также у российского министра запланирован ряд двусторонних встреч.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик

Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американскому послу в Южно-Африканской Республике Рубену Бригети нужно "знать своё место и не лезть в чужие дела". Так он прокомментировал обвинения со стороны дипломата — тот заявил о якобы имеющих место поставках оружия Претории в нашу страну.

Оксана Попова
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