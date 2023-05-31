Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Южно-Африканскую Республику для участия в заседании Совета министров иностранных дел БРИКС. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства, опубликовав фото из Кейптауна.

В Кейптауне Лавров с 1 по 2 июня примет участие в совещании глав МИД (СМИД) стран БРИКС. Также у российского министра запланирован ряд двусторонних встреч.