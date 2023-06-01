Россиянам рассказали, какую погоду ждать в первые выходные лета

Многие россияне ждут по-настоящему летнего тепла с приходом июня, но выходные первого летнего месяца порадуют тёплыми деньками далеко не всех. Как рассказал Лайфу руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин, в субботу в Москве ожидается небольшой дождь, а столбики термометров покажут +12 °С. Скорость ветра утром составит 3,4 м/с.

"В воскресенье, 4 июня, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха составит +12 °С. Днём она поднимется до +15 °С, вечером опустится до +10 °С", — предупредил Ганьшин.

По его словам, самая тёплая погода среди городов-миллионников наступит в Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Омске, Уфе и Челябинске, где ожидается до +27...+35 °С. А вот прохладнее всего будет жителям Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода: там температура составит от +12 °С до +19 °С.

Погода 3 июня: Волгоград — малооблачно, +27 °С; Воронеж — малооблачно, +23 °С; Екатеринбург — облачно с прояснениями, +30 °С; Казань — облачно с прояснениями, +25 °С; Красноярск — пасмурно, +28 °С; Москва — небольшой дождь, +12 °С; Нижний Новгород — небольшой дождь, +25 °С; Новосибирск — облачно с прояснениями, +31 °С; Омск — облачно с прояснениями, +33 °С; Пермь — дождь, +25 °С; Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +25 °С; Самара — пасмурно, +25 °С; Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +12 °С; Уфа — небольшой дождь, +28 °С; Челябинск — облачно с прояснениями, +34 °С.

Погода 4 июня: Волгоград — облачно с прояснениями, +24 °С; Воронеж — облачно с прояснениями, +19 °С; Екатеринбург — облачно с прояснениями, +27 °С; Казань — облачно с прояснениями, +19 °С; Красноярск — облачно с прояснениями, +26 °С; Москва — облачно с прояснениями, +15 °С; Нижний Новгород — облачно с прояснениями, +15 °С; Новосибирск — облачно с прояснениями, +32 °С; Омск — малооблачно, +35 °С; Пермь — облачно с прояснениями, +24 °С; Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +23 °С; Самара — облачно с прояснениями, +23 °С; Санкт-Петербург — небольшой дождь, +14 °С; Уфа — облачно с прояснениями, +28 °С; Челябинск — облачно с прояснениями, +31 °С.