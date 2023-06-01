Россиянам рассказали, какую погоду ждать в первые выходные лета
"Яндекс.Погода": В первые выходные июня в Москве ожидается дождь и похолодание
Многие россияне ждут по-настоящему летнего тепла с приходом июня, но выходные первого летнего месяца порадуют тёплыми деньками далеко не всех. Как рассказал Лайфу руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин, в субботу в Москве ожидается небольшой дождь, а столбики термометров покажут +12 °С. Скорость ветра утром составит 3,4 м/с.
"В воскресенье, 4 июня, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха составит +12 °С. Днём она поднимется до +15 °С, вечером опустится до +10 °С", — предупредил Ганьшин.
По его словам, самая тёплая погода среди городов-миллионников наступит в Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Омске, Уфе и Челябинске, где ожидается до +27...+35 °С. А вот прохладнее всего будет жителям Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода: там температура составит от +12 °С до +19 °С.
Погода 3 июня:
Волгоград — малооблачно, +27 °С;
Воронеж — малооблачно, +23 °С;
Екатеринбург — облачно с прояснениями, +30 °С;
Казань — облачно с прояснениями, +25 °С;
Красноярск — пасмурно, +28 °С;
Москва — небольшой дождь, +12 °С;
Нижний Новгород — небольшой дождь, +25 °С;
Новосибирск — облачно с прояснениями, +31 °С;
Омск — облачно с прояснениями, +33 °С;
Пермь — дождь, +25 °С;
Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +25 °С;
Самара — пасмурно, +25 °С;
Санкт-Петербург — облачно с прояснениями, +12 °С;
Уфа — небольшой дождь, +28 °С;
Челябинск — облачно с прояснениями, +34 °С.
Погода 4 июня:
Волгоград — облачно с прояснениями, +24 °С;
Воронеж — облачно с прояснениями, +19 °С;
Екатеринбург — облачно с прояснениями, +27 °С;
Казань — облачно с прояснениями, +19 °С;
Красноярск — облачно с прояснениями, +26 °С;
Москва — облачно с прояснениями, +15 °С;
Нижний Новгород — облачно с прояснениями, +15 °С;
Новосибирск — облачно с прояснениями, +32 °С;
Омск — малооблачно, +35 °С;
Пермь — облачно с прояснениями, +24 °С;
Ростов-на-Дону — облачно с прояснениями, +23 °С;
Самара — облачно с прояснениями, +23 °С;
Санкт-Петербург — небольшой дождь, +14 °С;
Уфа — облачно с прояснениями, +28 °С;
Челябинск — облачно с прояснениями, +31 °С.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России температура воздуха в июне ожидается на 0,5–1 градус выше нормы, а дефицит осадков может достигнуть 10–30% месячного значения.
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