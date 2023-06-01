Опрос показал, что большинство россиян мечтают пожить у моря

Большинство россиян мечтали бы пожить у моря. Об этом свидетельствуют данные опроса на тему возможного выбора места жительства. Организатор исследования — мебельная компания Mr.Doors — поделился с Лайфом его результатами.

Кроме предложенных респонденты могли давать собственные варианты. В частности, некоторые признались, что готовы были бы отдыхать в любой точке мира, но постоянно жить — только в России. Другие сообщили, что даже на короткое время не согласились бы покинуть родную страну и отдыхать предпочитают только в ней.