Опрос показал, что большинство россиян мечтают пожить у моря
Опрос: Россияне мечтают пожить у моря или в городке в окружении гор
Большинство россиян мечтали бы пожить у моря. Об этом свидетельствуют данные опроса на тему возможного выбора места жительства. Организатор исследования — мебельная компания Mr.Doors — поделился с Лайфом его результатами.
Согласно данным, 64% россиян выбрали вариант "местечко поближе к морю". Вторую строчку в рейтинге — 24% — занимает ответ "городок в окружении гор", третье — 10% — "какой-нибудь крупный мегаполис".
Кроме предложенных респонденты могли давать собственные варианты. В частности, некоторые признались, что готовы были бы отдыхать в любой точке мира, но постоянно жить — только в России. Другие сообщили, что даже на короткое время не согласились бы покинуть родную страну и отдыхать предпочитают только в ней.
Ранее стало известно, куда отправятся россияне на отдых этим летом. В тройку наиболее популярных направлений вошёл Санкт-Петербург.
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