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31 мая, 22:40

Священнослужитель дал советы супругам, у которых не получается зачать ребёнка

Священник Харитонов: Если не получается зачать ребёнка, супругам нужно воцерковиться

Для того чтобы получилось зачать ребёнка, православным супружеским парам необходимо воцерковиться, а также стать христианами — не формально, а на деле. Такой совет парам дал священнослужитель Константин Харитонов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

"Многие супруги приходят в храм, проходят полную исповедь за всю жизнь, соблюдают пост, сугубо молятся Богу и Божией Матери, причащаются Святых Христовых Тайн. Господь милостив, и если человек исправляет свою жизнь, что важно — приносит покаяние в своих грехах, то посылает супругам чадо", — рассказал священник.

Отец Константин признался, что именно после истинной исповеди супруги очень часто становятся родителями. Желающим зачать ребёнка священнослужитель посоветовал молиться Божией Матери, святым родителям Пресвятой Богородицы Иоакиму и Анне, святителю Николаю Чудотворцу, преподобному Сергию Радонежскому, блаженной Матроне и другим святым.

Самое главное в данном вопросе, по словам отца Константина, — покаяться в грехах и исправить жизнь в лучшую сторону. Также он напомнил, что супружеские пары должны быть венчанными.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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