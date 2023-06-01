Россиянам назвали смертельные болезни, о которых может говорить обморок

К обморокам нужно относиться внимательно, так как они могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях, предупредила в интервью с радио Sputnik врач-невролог Елена Царёва. Например, причиной может стать нарушение кровоснабжения головного мозга, заболевания сердца, резкое повышение давления и даже инсульт.

"Нарушение ритма сердца — одна из частых причин обморочных состояний. <…> Вторая причина обмороков — это скачки давления. Если давление поднимается выше 160 мм рт. ст., сосуды, как правило, бывают сужены, происходит их спазм, кровоснабжение мозга резко ухудшается и может наступить предынсультное состояние или даже инсульт", — предупредила врач.

При падении давления кровоснабжение мозга тоже нарушается. По словам Царёвой, обмороки случаются и при сахарном диабете из-за понижения или повышения уровня сахара в крови. Вместе с этим существует разновидность эпилепсии, которая проявляется только обмороками.

Царёва подчеркнула, что абсолютно любой обморок является поводом для обследования. Если потеря сознания сопровождается судорогами, то в таком случае требуется срочная госпитализация.