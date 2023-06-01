Россиянам рассказали о вирусах в телефонах, о которых невозможно узнать

В смартфоне каждого человека может скрываться вирус, наличие которого трудно отследить, заявил Ura.ru эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Однако это можно понять по некоторым признакам. Например, на экране могут появляться политические лозунги и часто всплывающая реклама.

Специалист объяснил, что владелец гаджета никогда не сможет самостоятельно узнать о наличии вируса, если он не был внесён в устройство специально для сбора данных о человеке.

"Если вредоносный код предназначен для демонстрации рекламы на устройстве, то появление в неподходящий момент каких-то рекламных баннеров или роликов позволит нам понять, что устройство делает что-то не то", — пояснил Лукацкий.

По его словам, есть несколько способов решить эту проблему. Например, найти специалиста, который вручную исправит ситуацию. Правда, в этом случае устройство потеряет гарантию. Также можно сдать телефон продавцу, объяснив, что он выполняет недокументированные функции. Но это возможно, если срок сдачи гаджета не прошёл. Ещё один вариант — просто смириться с ситуацией, если реализуемый вирусом функционал не слишком вредит работе смартфона.