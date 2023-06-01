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1 июня, 02:55

В Совфеде допустили замену Эстонии как председателя ОБСЕ в 2024 году

В Совфеде допустили смену председателя ОБСЕ в 2024 году из-за разногласий

Эстонию в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе могут заменить в 2024 году. Применение такой меры допустил первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Так он прокомментировал появление разногласий среди стран – членов ОБСЕ.

Ранее опасения в возможности распада организации по этой же причине высказывал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Он назвал камнем преткновения нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии на следующий год.

"Есть разные варианты. Не думаю, что предложат нынешнему, откровенно говоря, не самому мощному председателю — Северной Македонии — продлить [мандат] на год. Могут попросить Финляндию взять не 2025, а 2024 год. Разные варианты есть, но для этого нужен компромисс всех 57 государств – членов ОБСЕ", — заявил ТАСС Чижов.

По словам Чижова, ценность ОБСЕ как раз и заключается в том, что все решения в организации принимаются исключительно консенсусом. Он также заметил, что "заказывать венки" этому объединению рановато, а вот проявлять беспокойство его судьбой — самое время.

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Как писал Лайф ранее, Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ за 2023 год. Это связано с тем, что в прошлом году российским делегатам мешали принимать участие в её работе.

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Агентство "Москва"

Арина Родионова
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