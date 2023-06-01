Врач рассказал, как поддержать здоровье витаминами и не переборщить

Как правило, витамины поступают в организм через пищу или благодаря синтезу в тканях и органах. Однако их уровень может снижаться, если человек мало ест или нечасто появляется на солнце, рассказал RT врач — спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин.

По его словам, из-за недостатка витаминов может ухудшаться самочувствие и появляться хроническая усталость. Также может снижаться иммунитет, провоцируя потускнение кожи и выпадение волос.

"Поставить себе диагноз и начать принимать добавки сейчас легче, чем когда-либо. А вот об опасности перенасыщения организма тем или иным витамином говорят не так часто. Между тем проблема существует, она достаточно острая", — предупредил Брыкин.

При гиперавитаминозе концентрация витаминов достигает токсичного уровня, мешая нормальной работе органов. Этому способствует как бесконтрольный приём добавок, так и их сочетание с некоторыми лекарствами.

По словам врача, наибольшую опасность представляет избыток жирорастворимых витаминов: A, D, E и K. Их передозировка может привести к аллергическим реакциям, диспепсическим расстройствам, развитию мочекаменной болезни, сердечно-сосудистых патологий, а также повышенному риску онкологии. При этом передозировка водорастворимыми витаминами чуть менее опасна, так как они быстро выводятся из организма и вызывают только покраснение на коже или расстройство желудка.