Стало известно, где чаще всего отдыхали россияне минувшей весной

В этом году россияне чаще всего отдыхали в Кисловодске и на Пхукете, пишет "Газета.ru" со ссылкой на исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно данным исследования, россияне чаще организовывали короткие поездки. В основном это были южные и туристические города. Заграничный отпуск, как правило, длился около недели и проводился на пляжах. Самым излюбленным местом для путешествий оказался Кисловодск, на втором месте по популярности — Калининград. Далее в списке — Красная Поляна, Эсто-Садок, Сочи, Адлер, Зеленоградск, Санкт-Петербург, Анапа и Казань.

Что касается зарубежного отдыха, то наибольшим спросом пользовался Пхукет. Следом идёт Мехико, Сеул, Хургада, Паттайя и Гуанчжоу.