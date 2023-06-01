На шахте "Октябрьская-Южная" под Ростовом произошло обрушение горной породы

На шахте "Октябрьская-Южная" в городе Шахты Ростовской области произошло обрушение горной породы. В момент происшествия на участке находилось 10 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 06:40 мск поступила информация об обрушении породы в штреке шахты "Октябрьская-Южная". На момент обрушения на данном участке находились 10 человек, выходят самостоятельно", — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причины обрушения сейчас выясняются, на месте инцидента работают спасатели.