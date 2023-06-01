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1 июня, 06:02

НАТО забило тревогу из-за опасения получить от России "правый хук"

NYT: США встревожены из-за возможной угрозы со стороны Северного флота РФ

Соединённые Штаты встревожены из-за возможной угрозы со стороны Северного флота ВМФ России в Арктике, где из-за изменения климата открываются новые морские пути, что усиливает конкуренцию между странами в регионе. Об этом в статье для New York Times написал обозреватель Стивен Эрлангер.

"Опасение заключается в том, что модернизированный Северный флот России может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, шаг, известный в НАТО как "красный правый хук", чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать американскому восточному побережью крылатыми ракетами", — говорится в публикации.

Обозреватель считает, что у Североатлантического альянса есть уязвимые места на Севере, а Россия остаётся при этом огромной арктической державой с современным оружием и военно-морскими базами в регионе. Следовательно, подчёркивает Эрлангер, одной из главных задач НАТО является сдерживание РФ в Арктике.

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Ранее посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что действия НАТО могут спровоцировать эскалацию в Арктическом регионе.

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ТАСС / Сергей Федюнин

Светлана Оперук
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