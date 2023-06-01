В Хабаровском крае подростка насмерть задавило плитой в заброшенном здании

В Хабаровском районе Хабаровского края подростка насмерть задавило бетонной плитой. Об этом сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошёл вечером 31 мая в селе Некрасовка.

По данным ведомства, пятеро несовершеннолетних подростков находились на заброшенном объекте. Один из них прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами, после чего оно рухнуло и насмерть придавило 15-летнего юношу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — уточнили в прокуратуре.

Следователи регионального Следственного комитета дадут правовую оценку мерам по консервации заброшенного здания и ограничению к нему доступа посторонних лиц.