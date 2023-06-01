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1 июня, 07:49

В Хабаровском крае подростка насмерть задавило плитой в заброшенном здании

<p>Заброшенное строение в Хабаровском крае, где погиб подросток. Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_27/mass-media/news?item=88087618" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Хабаровского края</a></p>

Заброшенное строение в Хабаровском крае, где погиб подросток. Фото © Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском районе Хабаровского края подростка насмерть задавило бетонной плитой. Об этом сообщает региональная прокуратура. Инцидент произошёл вечером 31 мая в селе Некрасовка.

По данным ведомства, пятеро несовершеннолетних подростков находились на заброшенном объекте. Один из них прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами, после чего оно рухнуло и насмерть придавило 15-летнего юношу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — уточнили в прокуратуре.

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Следователи регионального Следственного комитета дадут правовую оценку мерам по консервации заброшенного здания и ограничению к нему доступа посторонних лиц.

Ранее Лайф писал о том, что прокуратура начала проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на территории гаражного кооператива в городе Балашове Саратовской области. Ребёнка тоже насмерть придавило бетонной плитой.

Илья Суриков
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