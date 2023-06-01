В Мексике нашли 45 мешков с частями человеческих тел

В мексиканском штате Халиско сотрудники прокуратуры обнаружили 45 мешков с частями тел. Об этом ведомство сообщило в Twitter. Уточняется, что останки нашли в ходе поисков людей, которые работали в кол-центре и пропали без вести.

"Поисковая работа привела к обнаружению мешков с человеческими останками в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане. Предварительно сообщается, что уже извлечено 45 мешков с останками, принадлежащих как мужчинам, так и женщинам", — говорится в сообщении.

Найденные останки изучают судмедэксперты. Они выясняют точное число тел. На данный момент неизвестно, могут ли они принадлежать пропавшим сотрудникам кол-центра. Работы по извлечению мешков из ущелья могут вестись ещё несколько дней.