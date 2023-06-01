Регион

Уведомления отключены

1 июня, 08:40

В Мексике нашли 45 мешков с частями человеческих тел

В мексиканском штате Халиско сотрудники прокуратуры обнаружили 45 мешков с частями тел. Об этом ведомство сообщило в Twitter. Уточняется, что останки нашли в ходе поисков людей, которые работали в кол-центре и пропали без вести.

"Поисковая работа привела к обнаружению мешков с человеческими останками в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане. Предварительно сообщается, что уже извлечено 45 мешков с останками, принадлежащих как мужчинам, так и женщинам", — говорится в сообщении.

Найденные останки изучают судмедэксперты. Они выясняют точное число тел. На данный момент неизвестно, могут ли они принадлежать пропавшим сотрудникам кол-центра. Работы по извлечению мешков из ущелья могут вестись ещё несколько дней.

Повар-убийца разделал товарища тесаком для мяса и спрятал его конечности по всему Выборгу

Повар-убийца разделал товарища тесаком для мяса и спрятал его конечности по всему Выборгу

Ранее Лайф писал о том, что после пожара в московской квартире нашли тело 32-летнего мужчины, пристёгнутого к посудомойке.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
  • Новости
  • Мексика
  • Происшествия
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров