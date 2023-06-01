Белорусская теннисистка не поддалась на провокацию украинки

Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко не стала отвечать на политические вопросы от украинской журналистки после матча во втором круге Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает Daily Express.

На пресс-конференции журналистка с Украины спросила Соболенко, поддерживает ли она белорусского президента Александра Лукашенко. Она также спросила мнение спортсменки о ситуации на Украине.

"Я не буду это комментировать, так что спасибо за вопрос", — сказала Соболенко.

Журналистка попыталась добиться ответа. Она спросила, связан ли отказ теннисистки отвечать на вопрос с тем, что она не может говорить. Тогда в их разговор вмешался модератор, который указал — Соболенко ясно дала понять, что не собирается отвечать.