Белорусская теннисистка не поддалась на провокацию украинки
Белорусская теннисистка Соболенко отказалась отвечать на вопросы украинки
Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко не стала отвечать на политические вопросы от украинской журналистки после матча во втором круге Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает Daily Express.
На пресс-конференции журналистка с Украины спросила Соболенко, поддерживает ли она белорусского президента Александра Лукашенко. Она также спросила мнение спортсменки о ситуации на Украине.
"Я не буду это комментировать, так что спасибо за вопрос", — сказала Соболенко.
Журналистка попыталась добиться ответа. Она спросила, связан ли отказ теннисистки отвечать на вопрос с тем, что она не может говорить. Тогда в их разговор вмешался модератор, который указал — Соболенко ясно дала понять, что не собирается отвечать.
Ранее Лайф писал о том, что зрители матча Открытого чемпионата Франции освистали украинскую теннисистку Марту Костюк из-за её отказа пожать руку белоруске Арине Соболенко после поражения.
ТАСС / EPA / Chema Moya