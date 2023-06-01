Нарколог развеял распространённый миф о женском алкоголизме
Врач Исаев опроверг миф о неизлечимости женского алкоголизма
Распространённое мнение о том, что женский алкоголизм неизлечим, — миф. Об этом сообщил нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.
"Это абсолютный миф и очень грубый. Я имею стопроцентное право так утверждать, потому что в нашей клинике счёт не на десятки, а на сотни женщин, прошедших реабилитационные программы и находящихся в трезвости. Это прямое доказательство того, что это миф", — подчеркнул он в беседе с "Лентой.ру".
Нарколог добавил, что некоторые специалисты говорят о неизлечимости женского алкоголизма, так как не знают, получала ли зависимая весь объём помощи. Исаев также предположил, откуда взялся этот миф. Врач заметил, что в наркологических клиниках женщин всего лишь около 20–25%, однако в обществе их почти половина.
"Есть гипотеза, что некие социальные традиционные нарративы, которые присущи женщинам, — о сохранности семьи, очага и так далее — меньше располагают к каким-то рискованным формам поведения и асоциальным поступкам, к которым в том числе можно отнести злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами", — добавил Исаев.
По его словам, женщины, которые стали клиентками наркологических клиник, имеют неблагоприятную психиатрическую базу. Такие случаи гораздо тяжелее, поэтому поначалу кажется, что это не лечится, заключил врач.
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