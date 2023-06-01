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Регион
Опубликовано 1 июня 2023, 12:29

В Швеции пригрозили "победой Путина"

Глава МИД Швеции Билльстрём счёл победой Путина проблемы с её вступлением в НАТО

Затягивание некоторыми членами Североатлантического альянса вопроса о вступлении Стокгольма в НАТО может привести к победе президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

"Любые действия участников альянса, которые создадут препятствия для вступления Швеции в альянс, окажутся победой для Путина", — сказал министр.

Билльстрём призвал власти Турции и Венгрии согласиться на присоединение Швеции к альянсу.

Байден заявил, что обсуждал с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО
Байден заявил, что обсуждал с Эрдоганом вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года, однако Турция продолжает блокировать этот процесс из-за невыполнения её условий. Главным образом они касаются противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена Анкарой террористической. При этом в Турции указывали, что могут одобрить заявку Стокгольма до июльского саммита альянса, но это зависит и от шведской стороны.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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