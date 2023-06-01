В Швеции пригрозили "победой Путина"
Глава МИД Швеции Билльстрём счёл победой Путина проблемы с её вступлением в НАТО
Затягивание некоторыми членами Североатлантического альянса вопроса о вступлении Стокгольма в НАТО может привести к победе президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.
"Любые действия участников альянса, которые создадут препятствия для вступления Швеции в альянс, окажутся победой для Путина", — сказал министр.
Билльстрём призвал власти Турции и Венгрии согласиться на присоединение Швеции к альянсу.
Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года, однако Турция продолжает блокировать этот процесс из-за невыполнения её условий. Главным образом они касаются противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена Анкарой террористической. При этом в Турции указывали, что могут одобрить заявку Стокгольма до июльского саммита альянса, но это зависит и от шведской стороны.