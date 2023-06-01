Госдума денонсировала договор с Киевом об Азовском море и Керченском проливе

Государственная дума в четверг, 1 июня, на пленарном заседании приняла законопроект президента РФ о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В пояснительной записке говорится, что в результате вхождения в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только РФ, в связи с этим возникла необходимость прекращения договора.