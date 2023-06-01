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Регион
Опубликовано 1 июня 2023, 12:25

Госдума денонсировала договор с Киевом об Азовском море и Керченском проливе

Государственная дума в четверг, 1 июня, на пленарном заседании приняла законопроект президента РФ о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В пояснительной записке говорится, что в результате вхождения в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только РФ, в связи с этим возникла необходимость прекращения договора.

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Напомним, 24 мая президент России Владимир Путин предложил денонсировать договор с Киевом об Азовском море и Керченском проливе. Соглашение было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года.

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ТАСС / Николай Тришин

Александра Вишнякова
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