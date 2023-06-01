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1 июня, 10:36

Раскрыты потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 120 солдат

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 120 военнослужащих. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на этих участках ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника вблизи населённых пунктов Водяное, Павловка ДНР, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", — уточнил он.

Раскрыты суточные потери украинской армии на Донецком направлении

Раскрыты суточные потери украинской армии на Донецком направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ пресекли действия трёх украинских ДРГ на Купянском направлении. Кроме того, там за сутки было уничтожено до 45 украинских военнослужащих.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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