Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 120 военнослужащих. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на этих участках ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника вблизи населённых пунктов Водяное, Павловка ДНР, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 120 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", — уточнил он.