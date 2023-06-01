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1 июня, 10:31

Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ

Российские войска в ходе СВО поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, произошло это на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

"В районах населённых пунктов Северск (ДНР) и Горькое (Запорожская область) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

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Ранее стало известно, что российские военные отразили три атаки на Белгородскую область. По данным Минобороны, 11 ударов по ВСУ нанесла армейская авиация Западного военного округа, ещё два — тяжёлые огнемётные системы, также 77 огневых задач удалось выполнить ракетным войскам и артиллерии.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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