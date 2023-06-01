Российские войска поразили два командно-наблюдательных пункта ВСУ

Российские войска в ходе СВО поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, произошло это на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

"В районах населённых пунктов Северск (ДНР) и Горькое (Запорожская область) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны", — сказал Конашенков в ходе брифинга.