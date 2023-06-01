Группировка войск "Центр" разгромила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении за последние сутки украинская армия потеряла до 80 человек, гаубицу Д-20, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

А накануне Лайф сообщал, что российские войска в результате высокоточного удара уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины. Корабль "Юрий Олефиренко" был спущен на воду в Польше в 1970 году и принят в состав ВМФ СССР в 1971 году. В составе ВМС Украины числился с 1996 года.