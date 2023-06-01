Группировка войск "Центр" разгромила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении
Конашенков: ВСУ потеряли до 80 военных и самоходку на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении за последние сутки украинская армия потеряла до 80 человек, гаубицу Д-20, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнемётными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР)", — перечислил представитель военного ведомства.
А накануне Лайф сообщал, что российские войска в результате высокоточного удара уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины. Корабль "Юрий Олефиренко" был спущен на воду в Польше в 1970 году и принят в состав ВМФ СССР в 1971 году. В составе ВМС Украины числился с 1996 года.