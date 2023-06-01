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1 июня, 13:46

Учёные опровергли миф, что девочки болтливее, но есть нюансы

iScience: Мальчики-младенцы разговорчивее девочек на 10% в первый год жизни

Американские учёные из Университета Мемфиса выяснили, что мальчики-младенцы разговорчивее девочек на 10% в первый год жизни. Это противоречит распространённому убеждению, что женщины болтливее мужчин. Результаты исследования учёные опубликовали в журнале iScience.

Они изучили 450 тысяч часов записей звуков от 5899 младенцев, а затем проанализировали их для подсчёта "высказываний" малышей в течение первых двух лет жизни. Выяснилось, что мальчики в первый год произнесли на 10% больше слов, чем девочки. Но уже на втором году малышки женского пола издали почти на 7% больше звуков.

По мнению учёных, это связано с тем, что мальчики по статистике имеют меньшую выживаемость в первый год жизни. Это могло привести к повышенной выработке голосовых сигналов, чтобы больше обращать на себя внимание. Ко второму же году необходимость в таких навыках отпадает, поскольку показатели смертности младенцев обоих полов становятся меньше. Учёным предстоит теперь определить, как родители реагируют на звуки малышей.

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Обложка ©

Freepik / bristekjegor

Светлана Оперук
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