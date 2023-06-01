Омбудсмен Петербурга рассказала о случае с мальчиком, объявившим себя девочкой
Митятина: В Петербурге оштрафовали родителей объявившего себя девочкой мальчика
В Санкт-Петербурге оштрафовали родителей мальчика, который объявил себя девочкой и потребовал соответствующих условий для обучения. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка по городу Анна Митянина. Она выступила против формального подхода к таким случаям.
По её словам, ребёнок пришёл на одно из заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и заявил, что теперь его зовут Даша.
"Знаете, чем разрешился вопрос? Родителей Дениса (имя изменено. — Прим. ред.) оштрафовали за плохое воспитание. Что тут скажешь? Главный детский психиатр города Северин Гречаный рассказывал о необходимости создания реабилитационного центра, службы сопровождения для аддиктивных детей", — сказала Митянина в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Она добавила, что в Петербурге будут пропагандироваться традиционные семейные ценности, не будет "никаких 70 гендеров" и "блогерок".
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Госдуму внесли законопроект о запрете операций по смене пола. Там упомянуто одно исключение — случаи лечения врождённых аномалий у детей.
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