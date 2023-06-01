Омбудсмен Петербурга рассказала о случае с мальчиком, объявившим себя девочкой

В Санкт-Петербурге оштрафовали родителей мальчика, который объявил себя девочкой и потребовал соответствующих условий для обучения. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка по городу Анна Митянина. Она выступила против формального подхода к таким случаям.

По её словам, ребёнок пришёл на одно из заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и заявил, что теперь его зовут Даша.

"Знаете, чем разрешился вопрос? Родителей Дениса (имя изменено. — Прим. ред.) оштрафовали за плохое воспитание. Что тут скажешь? Главный детский психиатр города Северин Гречаный рассказывал о необходимости создания реабилитационного центра, службы сопровождения для аддиктивных детей", — сказала Митянина в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Она добавила, что в Петербурге будут пропагандироваться традиционные семейные ценности, не будет "никаких 70 гендеров" и "блогерок".