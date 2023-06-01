Кремль отреагировал на подготовку "секретного плана" НАТО на случай столкновения с РФ

В рабочих документах Североатлантического альянса Россия всегда фигурировала как противник. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя некий "секретный план", который НАТО подготовило на случай столкновения с Российской Федерацией.

"В рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник и всегда планы содержались по противодействию нашей стране", — напомнил представитель Кремля.