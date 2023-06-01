Кремль отреагировал на подготовку "секретного плана" НАТО на случай столкновения с РФ
Песков напомнил, что в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник
В рабочих документах Североатлантического альянса Россия всегда фигурировала как противник. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя некий "секретный план", который НАТО подготовило на случай столкновения с Российской Федерацией.
"В рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник и всегда планы содержались по противодействию нашей стране", — напомнил представитель Кремля.
О том, что НАТО подготовило "секретный план" на случай прямого военного столкновения с Россией, написало сегодня издание Responsible Statecraft. Этот документ представят на предстоящем саммите альянса. Над ним работали постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другие должностные лица блока.
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