Регион

Уведомления отключены

1 июня, 11:45

Кремль отреагировал на подготовку "секретного плана" НАТО на случай столкновения с РФ

Песков напомнил, что в рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник

В рабочих документах Североатлантического альянса Россия всегда фигурировала как противник. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя некий "секретный план", который НАТО подготовило на случай столкновения с Российской Федерацией.

"В рабочих документах НАТО Россия всегда фигурировала как противник и всегда планы содержались по противодействию нашей стране", — напомнил представитель Кремля.

НАТО забило тревогу из-за опасения получить от России "правый хук"

НАТО забило тревогу из-за опасения получить от России "правый хук"

О том, что НАТО подготовило "секретный план" на случай прямого военного столкновения с Россией, написало сегодня издание Responsible Statecraft. Этот документ представят на предстоящем саммите альянса. Над ним работали постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другие должностные лица блока.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • НАТО
  • Дмитрий Песков
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров